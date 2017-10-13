Twitter знищив дані, важливі для розслідування ймовірного втручання Росії у вибори США - Politico

Twitter видалив дописи та інші дані користувачів, цінність яких може виявитись незамінною для слідчих у справі маніпуляцій платформ соціальних медіа протягом виборів 2016 року, пише Politico, спираючись на заяви теперішніх та колишніх урядовців США у сфері кібербезпеки, передає Голос Америки.

Читайте такожGoogle перевіряє російське втручання у вибори в СШАTwitter є чи не найбільш популярною соціальною мережею в США для обговорення політичних подій.

Федеральні слідчі вважають, що Росія потужно використовувала Twitter, щоб просувати кандидатуру Дональда Трампа і шкодити Гілларі Клінтон, стверджує видання на основі повідомлень від посадовців США, зроблених за умови анонімності.

Росія використовувала численні автоматичні боти, несправжні аккаунти, хештеги та несправжні рекламні кампанії, щоб поширювати відповідну риторику. Це можна дослідити, провівши аналіз історичних даних Twitter.

Однак, значну кількість цінної інформації втрачено назавжди, стверджують аналітики кібербезпеки, пише Politico. Однією з причин цього є стандарт захисту споживачів, згідно з яким, якщо споживач видаляє те чи інше повідомлення, або платну рекламну компанію, Twitter, а також приватні компанії, які використовують дані Twitter у цілях маркетингу та аналізу на платній основі,​ мають видалити таку інформацію у себе.

"Правила російської кібервійни відзначають, що оперативники мають одразу видалити будь-які сліди своєї діяльності", - зазначає колишній Виконавчий помічник ФБР Роберт Андерсон.

Томас Рід, професор стратегічних досліджень Університету Джонса Хопкінса, звинуватив Twitter у тому, що вони дозволили поганим діячам скористатись платформою. "Навіть якщо б Twitter був підрядником ФСБ, - заявив Рід, - він не зміг би побудувати більш ефективну платформу дезінформації".

Особи, наближені до розслідування російської діяльності в Twitter, стверджують, що інженери намагаються з’ясувати, яка інформація доступна і яку можна поновити, намагаючись знайти способи відновлення пакетів даних, які було повністю видалено. Однак, у Сенаті вважають, що Twitter робить недостатньо. Брифінг компанії в Комітеті з розвідки Сенату викликав критику з боку сенатора-демократа Марка Ворнера, який заявив, що компанія не продемонструвала серйозного ставлення до розслідування Конгресу.

Андерсон, який провів 15 років в ФБР, відслідковуючи та арештовуючи російських шпигунів, заявляє, що якщо будь-які російські аккаунти існують і не були видалені самими росіянами, це, ймовірно, через те, що Путін, колишній експерт шпигунської діяльності, умисно залишив їх, щоб заплутати слідчих США.

"КДБ є однією з найбільш нещадних контртерористичних організацій, з якими стикались США, і Путін довгий час там служив", - сказав Андерсон. "Поставте його на чолі високошвидкісної розвідки, кіберможливостей та операцій як президента Росії і маєте визначного супротивника".