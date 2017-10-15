Туреччина розширює військову присутність в Сирії - ЗМІ

Турецька армія розширює свою присутність на північному заході Сирії, щоб оточити курдська анклав і стримувати Російську Федерацію від авіаударів у прикордонній провінції Ідліб.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформацію сирійських повстанців і свідків.

Згідно з повідомленням, конвой турецьких військ увійшов до Сирії біля пункту перетину Баб-ель-Хави 12 жовтня, здійснивши перше таке розгортання з минулого року, коли Анкара почала великий наземний та повітряний наступ для очищення свого кордону від ісламських бойовиків.

За даними джерел сирійської опозиції, щонайменше чотири конвою з десятками бронетранспортерів та обладнанням були розміщені в кількох місцях на першому етапі розгортання, який, як очікується, буде заглиблюватися в районі Ідліб, який контролюється повстанцями.

"Близько 200 військовослужбовців зараз знаходяться в районах, які відокремлюють територію під контролем курдських і опозиційних груп", - цитує Reuters військового радника у вільній сирійській армії Ібрагіма аль Ідлібі.

Також повідомляється, що свідки бачили турецькі бульдозери, які працюють цілодобово, копаючи укріплення.