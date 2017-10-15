У Сомалі оголосили триденний траур після теракту в Могадішо

Президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив у неділю триденний траур у країні після суботнього теракту в столиці сомалі Могадішо.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News Arabia

За даними поліції, жертвами найбільшої в історії країни терористичної атаки стали 189 осіб, більше 200 отримали поранення, десятки досі числяться зниклими без вісті. Між тим, за інформацією інтернет-порталу Voa Somali, міських моргах знаходяться тіла 231 людини.

Як повідомляв УНІАН, завантажена вибухівкою вантажівка злетіла у повітря 14 жовтня поруч з будівлею готелі у районі Ходан в Могадішо. За деякими даними, прогриміло не менше двох вибухів.

Відповідальність за атаку наразі не взяло на себе жодне з терористичних угруповань. Проте влада країни звинувачує в теракті пов'язане з "Аль-Каїдою" радикальне ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", яке веде озброєну боротьбу проти легітимних властей і на рахунку якої десятки терактів на території країни.