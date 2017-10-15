Подвійний теракт у столиці Сомалі: кількість загиблих зросла до 40 (фото)

У столиці Сомалі Могадішо від вибуху замінованого автомобіля загинули не менше 40 людей. Десятки людей поранені. Про це повідомляє Xinhua.

Вибух начиненої вибухівкою вантажівки стався біля входу в готель в центрі міста.

Як зазначає Русская служба ВВС, за повідомленням поліції, ще дві людини були поранені під час вибуху другої бомби в столичному районі Мадіна.

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Поки неясно, хто несе відповідальність за ці напади. Могадішо часто стає об'єктом нападів з боку пов'язаного з "Аль-Каїдою" джихадистського угруповання "Аш-Шабаб", яке протистоїть уряду.

Відзначається, що готель "Сафарі" звалився, а під його руїнами залишилися люди.

Раніше на вокзалі в Марселі терорист зарізав двох жінок і був застрелений.