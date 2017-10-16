Урядові сили Іраку взяли під контроль район на південь від Кіркука

Іракська армія заявляє про встановлення контролю над кількома позиціями, які дотепер у північній провінції Кіркук контролювали курдські бійці, як пише "Радіо свобода".

В оприлюдненій 16 жовтня заяві армії Іраку йдеться, що проурядові сили взяли під контроль мости, дороги та інфраструктуру, включно з об’єктами нафтогазової промисловості та електростанцією на південь від міста Кіркук. «Сили просуваються далі», – йдеться в повідомленні.

Представник курдських сил, бригадний генерал Бахзад Ахмед підтвердив, що федеральні сили захопили промислові райони на південь від Кіркука в боях, що спричинили «велику кількість жертв», але не навів конкретних цифр.

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Раніше іракський уряд заявив, що розпочали операцію з « гарантування безпеки баз» у провінції Керкук, захоплених бійцями курдського ополчення пешмерґа в 2014 році, коли на півночі Іраку значні території контролювало угруповання «Ісламська держава».

Представники влади США 15 жовтня закликали іракські та курдські сили «уникати додаткової ескалації» після повідомлень про артилерійські обстріли, коли іракські урядові війська розпочали так звану «велику операцію» проти курдських позицій біля багатого на нафту міста Кіркук.

Ці дії уряду відбуваються через три тижні після того, як курдські чиновники провели референдум про незалежність свого автономного регіону та прилеглих територій, включно з містом Кіркук. Курдські чиновники заявили, що жителі проголосували за незалежність, Багдад заявляє про незаконність такого референдуму.