США закликали іракські та курдські сили уникати ескалації конфлікту

Представники влади США закликали іракські та курдські сили «уникати додаткової ескалації» після повідомлень про артилерійські обстріли, коли іракські урядові війська розпочали так звану «велику операцію» проти курдських позицій біля багатого на нафту міста Кіркук, як пише "Радіо свобода".

Увечері 15 жовтня Пентагон заявив, що «всі суб’єкти» в регіоні мають зосередити увагу на спільній загрозі екстремістського угруповання «Ісламська держава». Військові США додали, що далі підтримують «єдиний Ірак», і діалог є найкращим варіантом для усунення напруженості між федеральним урядом у Багдаді та лідерами автономії Курдистану на півночі Іраку.

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Коментарі представників США слідують за непідтвердженим повідомленням агентства France-Presse про те, що іракські та курдські сили обмінялися артилерійськими ударами на південь від міста Кіркук. Курдський інформаційний портал також повідомив про це.

Повідомлення про можливі сутички між двома союзниками США з'являються через три тижні після того, як курдські чиновники провели референдум про незалежність свого автономного регіону. Це голосування Багдад називає незаконним.