Ірак заявив про встановлення контролю над усіма нафтовими родовищами Кіркука

Прес-секретар міністерства нафти Іраку Асем Джихад заявив, що всі родовища нафти на території спірної провінції Кіркук знаходяться під контролем іракських властей, передає РИА «Новости».

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«Всі нафтові родовища в Кіркуку знаходяться під контролем сил безпеки і під управлінням міністерства нафти», — сказав прес-секретар.

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Армія Іраку в ході наступу 16 жовтня взяла контроль над більшістю об'єктів інфраструктури Кіркука.

Курди назвали присутність іракських військових на території провінції «оголошенням війни».