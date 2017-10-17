Сирійська опозиція повністю відбила Ракку у терористів ІД

Сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів «Ісламської держави» Ракку — місто, яке довгий час вважалося столицею ІД, як повідомляє Reuters.

Агентство Reuters повідомляє, що сирійські повстанці 17 жовтня зайняли стадіон у місті Ракка, де залишався останній осередок опору терористів. Наступ на Ракку тривав близько чотирьох місяців.

Читайте такожСтаре місто сирійської Ракки звільнили від "Ісламської держави"

«Ісламська держава» захопила Ракку в січні 2014 року в ході наступу, в результаті якого терористи взяли під свій контроль значну частину Сирії і Іраку.

У 2016-2017 роках ІД втратила майже всі ці території в результаті операцій сирійської урядової армії, що діє за підтримки Росії, а також сирійської опозиції і армії Іраку, які воюють за підтримки міжнародної коаліції на чолі з США. У липні 2017 року «Ісламську державу»вибили з Мосула — найбільшого міста, яке терористи контролювали в Іраку.