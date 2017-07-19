В Іраку визнали випадки порушення прав людини при звільненні Мосула

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді назвав «окремими випадками» допущені порушення прав людини в ході операції по звільненню Мосула від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава», передає Associated Press.

Прем'єр назвав «несвідомими» осіб, які причетні до даних порушень. Частина з них, за його словами, діяли в інтересах ІД, щоб очорнити сили безпеки країни.

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Він також пообіцяв залучити до заслуженого покарання всіх винних.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді привітав іракські війська зі звільненням другого за величиною іракського міста Мосул від бойовиків угруповання "Ісламська держава".