Вдова росіянина, який підірвався на міні у Сирії: раніше він працював офіціантом, але його обдурили

У Сирії в кінці вересня загинув ще один громадянин Росії. Марк Неймарк відправився туди, підписавши контракт з приватною військовою компанією. Про це розповіла вдова загиблого Ксенія Неймарк, яка отримала компенсацію, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Про загибель ще одного росіянина напередодні, 16 жовтня, повідомила група Conflict Intelligence Team (CIT), яка займається розслідуванням збройних конфліктів та моніторить ситуацію в Сирії, де Росія два роки проводить військову операцію.

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Житель міста Мегіон Ханти-Мансійського автономного округу підірвався на міні. На підставі фотографій Неймарка з його аккаунта у соціальній мережі "ВКонтакте" група CIT припустила, що він був чинним російським військовослужбовцям.

Міноборони Росії не повідомляло про його загибель, а Ксенія Неймарк сказала Бі-бі-сі, що чоловік уклав контракт з приватною військовою компанією (ПВК). Для того, щоб отримати компенсацію, вона зустрілася з представниками цієї компанії в Ростові-на-Дону.

"Нам пояснили, що він переїжджав дорогу, там був якийсь прорив. Дорога була замінована, і він підірвався. Це сталося 28 вересня", - повідомила вдова.

"Одразу ж і виплатили. Але це був не якийсь офіційний документ з реквізитами, а швидше просто розписка, що я отримала ці гроші", - розповіла вона про отримання компенсації. Суму компенсації вона вирішила залишити в таємниці.

"Він поїхав 28 червня. Говорив, що до кінця жовтня буде відрядження, а потім він повернеться", - згадала Ксенія Неймарк. Вона зазначила, що в її чоловіка не було військового досвіду крім строкової служби.

Вдова розповіла, що у Марка Неймарка були проблеми з роботою в Мегіоні. "Він десь рік не міг знайти роботу. Влаштувався офіціантом, працював, але його обдурили і не заплатили гроші. Він кудись влаштовувався, але завжди говорив, що йому не вистачало", - розповіла жінка.

28 вересня, коли загинув Марк Неймарк, у Сирії потрапили в полон козак з Ростовської області Роман Заболотний і житель Підмосков'я Григорій Цуркан, про їхню долю достовірних відомостей немає.

На початку жовтня знайома Заболотного розповіла виданню "Кавказький вузол", що 28 вересня в аеропорт Ростова-на-Дону були доставлені 12 тіл бійців приватної військової компанії. Вона стверджує, що це були загиблі з "ПВК Вагнера".

У Росії приватні військові компанії знаходяться поза законом. Петербурзьке видання "Фонтанка" повідомляло, що Вагнер - позивний командира, підполковника спецназу ГРУ в запасі Дмитра Уткіна.

В цей же день, 28 вересня, у Сирії, як повідомляли ЗМІ, загинув 27-річний житель Магнітогорська Михайло Чернов.

"У Сирію він потрапив через Краснодар, там є агентство, яке набирає бійців. Він і на Донбасі був, та через ту ж компанію пішов у Сирію. Але не через військкомат, він навіть в армії не служив, бо був інвалідом", - розповів виданню "Комерсант" один з його знайомих.

На початку серпня 2017 року агентство Reuters опублікувало розслідування, в якому підрахувало, що з початку російського втручання в 2015 році в Сирії загинули щонайменше 76 громадян Росії. З тих пір ця цифра зросла.

Учасник з'їзду "Союзу добровольців Донбасу": Коли була війна на Донбасі, яка досі триває, ми туди йшли воювати за російський народ. А в Сирії трошки не така ситуація

Серед 40 росіян, загиблих у Сирії тільки в цьому році, був 21 приватний військовий фахівець і 17 військових, статус ще двох встановити не вдалося, говорилося в серпневому розслідуванні агентства Рейтер.

16 жовтня CIT опублікувала повідомлення про загибель як мінімум дев'яти бійців "ПВК Вагнера", які, як стверджують розслідувачі, загинули в Сирії в серпні та вересні цього року. Серед загиблих група називала прізвища уродженців Казані, Пермі, Нижнього Новгорода та інших міст. Імена кількох загиблих CIT встановити не вдалося, при цьому дослідники стверджують, що до відправки в Сирію більшість загиблих брали участь у боях на Сході України.

16 жовтня у Донецьку пройшов з'їзд "Союзу добровольців Донбасу", участь в якому взяв помічник президента Росії Владислав Сурков. Деякі учасники заходу розповіли Російській службі Бі-бі-сі, що їх друзі воюють у Сирії.

Чоловік, який представився Михайлом, розповів, що відмовляє своїх друзів від поїздки: "Я ж знаю, яка там ситуація відбувається. Коли була війна на Донбасі, яка досі триває, ми туди йшли воювати за російський народ. А в Сирії трошки не така ситуація".

"Люди їдуть воювати за гроші", - резюмував співрозмовник Бі-бі-сі.

"Серед моїх бійців багато поїхали і є ті, хто голову там склали", - сказав ще один чоловік, який був присутній на з'їзді.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Ростові відкрили пам'ятник російським окупантам, які воювали на Донбасі.