У Ростові відкрили пам'ятник російським окупантам, які воювали на Донбасі

У Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським окупантам, які воювали на Донбасі. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, стелу відкрили помічник президента Росії Владислав Сурков, ставленик Кремля в Донецьку Олександр Захарченко, а також перший керівник окупаційної адміністрації, нині глава так званого «Союз добровольців Донбасу» Олександр Бородай.

«Це важливо для нас - російських добровольців. Ми вшановуємо пам'ять загиблих у боях 2014-2015 років. Російські добровольці потрібні Росії», - заявив Бородай.

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У свою чергу, Захарченко зазначив, що пам'ятник відкрито в річницю ліквідації бойовика Арсена Павлова «Мотороли».

Також у Ростові-на-Дону пройшов Третій з'їзд «Союзу добровольців Донбасу».

Як повідомляв УНІАН раніше, місцеві жителі виступили проти встановлення пам'ятника, журналісти запитали у донського козака, блогера Сергія Білогвардійця, уродженця Ростовської області, що зараз вимушено проживає в Україні.

"Так звані добровольці з Росії – це, як правило, асоціальний елемент. Поводитися вони не вміють. Повертаючись із зони конфлікту, вони неодноразово здійснювали злочини, поводилися зухвало. Вони були обурені, чому прості люди, бачачи у них на рукавах пов'язки "ЛДНР", "Новоросія", не вітали їх як героїв", - згадує Сергій. За його словами, холодні зустрічі і прийоми з боку місцевого населення у "добровольців" викликали агресію щодо жителів Ростова та інших міст області.