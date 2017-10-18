У Китаї водій дивом вижив після падіння будівельного крану на його автомобіль (відео)

У китайській провінції Гуандун на машину, яка рухалась, впав будівельний кран. Відео події опублікувало на YouTube видання People's Daily.

Інцидент стався у вівторок, 17 жовтня. Хоча кран вдарив по лобовому склу автомобіля, водій не отримав серйозних травм.

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Він відбувся переломом щиколотки та зміг самостійно вибратися з машини. Причини падіння крана з'ясовуються.

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