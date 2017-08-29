Австралійський серфер дивом врятувався від триметрової акули (відео)

19:15, 29 серпня 2017
Світ
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Акула вчепилася йому у стегно під час улюбленого заняття. 

Австралійський серфер дивом врятувався від триметрової акули, яка вчепилася йому у стегно. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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37-річний Марсель Брандлер відчайдушно намагався відбитися від хижачки, і вже майже втратив надію, коли на допомогу прийшла величезна хвиля. І віднесла його подалі від людожерки. Серфер відбувся подряпинами, розірваним гідрокостюмом і слідами від зубів на дошці.

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Теги: #автралійський серфер#порятунок від акули