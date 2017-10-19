Російські тролі маніпулювали американцями, щоб посіяти розбрат в суспільстві - BuzzFeed

Американське видання BuzzFeed News поспілкувалось з чотирма американськими громадянами, до яких під виглядом американських активістів звертались російські тролі, передає Голос Америки.

"Дивовижна історія. Ми поговорили з американцями, яких російські тролі обманом спонукали робити конкретні, реальні дії в США", - зазначив редактор BuzzFeed, коментуючи історію в Twitter.

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"Це саме те, що росіяни робили в Україні в 2014 році", - відреагував американський журналіст Саймон Островськи на цю статтю BuzzFeed News.

Скандально відома російська "фабрика тролів" наймала активістів США для організації протестів та проведення навчань самооборони. Справжньою метою росіян було посіяти розбрат в американському суспільстві в 2016-2017 роках, пише видання.

Чотири американці, які входили до так званого "Американського відділу" петербурзької організації "Агентство досліджень Інтернету" (IRA), хоча і вважали контакти з цими організаціями дивними, але і гадки не мали, що вони стали мішенню іноземного вербування.

Так, співпрацюючи з підозрюваною організацію BlackMattersUS над проведенням мітингу проти расизму, активісту руху проти расизму, здалось дивним, що активістку організації супроводжував білий чоловік, який не посміхався і не говорив ні слова.

Це «злить», сказав Конрад Джеймс після того, як стало відомо про російський вплив на його діяльність. "Вони використовували культуру чорношкірих тут в Америці як трамплін для тактики та стратегії роз’єднання", - заявив він.

Фабрика тролів також пов’язана з групою Black Fist, повідомляє BuzzFeed, з посиланням на російське видання RBC, яка навчала самообороні.

Американський тренер Омоваль Адеваль не здогадувався, що за уроки йому платять особи, пов'язані з Росією. "Коли я почав задавати питання, вони прислали людину, яка почала зі мною тренуватись, щоб потім проводити власні уроки", - сказав Адеваль. Його здивувало, що особа була новачком у бойових мистецтвах, що незвично для тренерів самооборони, зазначає видання.