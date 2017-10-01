Троляку на гілляку: сьогодні у Санкт-Петербурзі активісти запланували провести пікет прокремлівської "фабрики ботів"

У Санкт-Петербурзі активісти Антивоєнного комітету мають намір сьогодні провести пікет під гаслом «Троляку на гілляку» біля будівлі за адресою Савушкина, 55, де за повідомленням ЗМІ розміщена «фабрика ботів».

Як повідомили УНІАН організатори акції, захід розпочнеться о 14:00 за місцевим часом.

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«Працівники знаменитої на всю країну «ботоферми» вже кілька років поширюють брехню і дезінформацію, розпалюють ненависть і ворожнечу як всередині Росії, так і за кордоном», - заявили в Антивоєнному комітеті.

Організатори закликали приєднатися до пікету «фабрики тролів» «свідомих, порядних і небайдужих громадян» і зазначили, що давно планували відвідати «тролів».

За інформацією російських ЗМІ, в будівлі за адресою Савушкіна, 55 знаходиться "фабрика тролів" або "фабрика ольгинських тролів" - установа, завдання співробітників якої полягає в тому, щоб за допомогою сотень фальшивих акаунтів у соціальних мережах створити видимість підтримки офіційного курсу російської влади, а також дискредитувати авторів, які засуджують російську агресію проти України і агресивну політику РФ.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в Санкт-Петербурзі кілька сотень людей вийшли на несанкціоновану акцію проти війни з Україною.