В Курдистані заявили про небажання війни з Іраком

Глава МЗС Іракського Курдистану Фалах Мустафа Бакір заявив, що автономний регіон, намагаючись домогтися незалежності, ніколи не планував вступати у війну з іракськими військами. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Reuters.

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«Необхідний діалог між Регіональним урядом Курдистану і Багдадом, щоб досягти порозуміння», — сказав міністр.

Він додав, що розбіжності з Багдадом стосувалися не нафти або національного прапора, а майбутнього двох держав.

Раніше іракська армія відбила Кіркук у курдів.