Іракські війська захопили місто Кіркук, що перебувало під контролем курдів

Іракські війська у понеділок захопили місто Кіркук, що перебувало під контролем курдів.

Як передає Радіо Свобода, це стало відповіддю Багдада на референдум про незалежність, проведений в іракському Курдистані 25 вересня.

Експерти називає дії іракських урядових військ «потужним блискавичним ударом», який змінює баланс влади в країні.

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Намір курдів добитися незалежності від Іраку був зустрінутий із засудженням урядами Ірану та Туреччини. Вашингтон, який десятиліттями залишався союзником курдів, марно намагався відрадити їх від референдуму, попереджаючи, що голосування за незалежність може призвести до розпаду Іраку.

У понеділок у другій половині дня колона бронетехніки іракських сил по боротьбі з тероризмом захопила будівлі курдської адміністрації в центрі Кіркука. Захоплення міста відбулося через добу після початку операції.

Кіркук розташований на півночі Іраку за 240 кілометрів від Багдада і 80 км - від міста Ербіль, столиці іракського Курдистану. Поблизу Кіркука знаходиться одне з найбільших у світі нафтових родовищ.