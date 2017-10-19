Армія Іраку захопила ще один нафтовий район під Мосулом

Іракські війська взяли під контроль ще один нафтовий комплекс біля міста Мосул на півночі країни. Армійські частини в четвер, 19 жовтня, були розміщені на нафтових полях Ейн-Залу, а також в представництвах компанії-оператора в районі Зумар на північний захід від Мосула, повідомили іракські військові джерела. Формування курдів відступили без бою. Про це повідомляє DW.

Армія Іраку і союзні шиїтські формування 16 жовтня почали операцію по відновленню контролю над спірними територіями поблизу Іракського Курдистану. Вони вже зайняли багату нафтою провінцію Кіркук.

Читайте такожВ Курдистані заявили про небажання війни з Іраком

Курди, проте, заявляють, що вони як і раніше контролюють нафтоносний район Хурмала до північно-заходу від Кіркука. Хурмала є частиною геологічної структури Кіркукського нафтового басейну. Це родовище розроблялося регіональним урядом Курдистану, оскільки знаходиться в межах його адміністративних кордонів.

Уряд у Багдаді почав військову операцію на півночі Іраку у відповідь на референдум про незалежність, проведений в Іракському Курдистані. З часу початку операції Кіркук покинули вже близько 100 тисяч курдів, повідомив представник регіональної адміністрації Курдистану.

Між тим Рада Безпеки ООН закликала учасників конфлікту на півночі Іраку відмовитися від погроз і насильства і вступити в конструктивний діалог з метою деескалації кризи. У заяві Радбезу особливо підкреслюється важливість збереження територіальної цілісності Іраку на основі іракської конституції. І уряд в Багдаді, і курди є важливими союзниками Заходу в боротьбі проти джихадстського угруповання "Ісламська держава" (ІД).