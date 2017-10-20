Постпред США в ООН назвала втручання Росії у президентські вибори "війною"

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що вважає втручання Росії в хід президентських виборів в 2016 році "війною", передає DT.ua з посиланням на CNN.

"Коли країна втручається у вибори іншої країни - це війна... Вони роблять це всюди, і це їх нова зброя", - сказала Хейлі.

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Американський дипломат також висловила переконання, що США повинні притягнути Росію до відповідальності.

"Росіяни, нехай благословить їх Бог, запитують, чому американці налаштовані проти Росії? І чому ми ввели санкції? Не втручайтеся в наші вибори, і ми не будемо антиросійськими", - додала Хейлі.

Раніше повідомлялося, що більшість американців в значній мірі впевнені, що Росія зуміла впливати на виборчий процес в США через Facebook та інші соціальні мережі.