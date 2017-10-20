У Лівані вперше за 12 років затвердили держбюджет

Парламент Лівану вперше з 2005 року затвердив бюджет країни, повідомляє Reuters. За інформацією агентства, обговорення проекту бюджету зайняло у парламентаріїв три дні. На підсумковому засіданні у підтримку документа проголосував 61 депутат, ще четверо висловили проти, вісім депутатів утрималися.

Читайте такожЛіванська армія приєдналася до боротьби з "Ісламською державою" на кордоні з СирієюКрім цього, ліванські парламентарі затвердили скорочення штрафів за несвоєчасну сплату податків на 90%.

У жовтні минулого року, після численних безуспішних спроб обрати президента Лівану, що тривали більше двох років, парламент країни визначив нового главу держави. Ним став ветеран ліванської політики християнин Мішель Аун, який очолював генштаб в роки громадянської війни. Затвердження Мішеля Ауна на посаді президента стало результатом складного компромісу між провідними громадами країни - сунітами, шиїтами і християнами.