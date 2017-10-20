Коаліція США підтвердила повне звільнення Ракки в Сирії від ІД
18:01, 20 жовтня 2017Світ
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У коаліції наголосили, що втрата Мосула і Ракки «Ісламською державою» є поворотною точкою у боротьбі з терористами.
Ілюстрація / REUTERS
Очолювана США коаліція по боротьбі з бойовиками терористичної організації «Ісламська держава» у своєму твіттері підтвердила звільнення сирійської Ракки від бойовиків.
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«Коаліція вітає наших партнерів з «Сирійських демократичних сил» у зв'язку з оголошенням про звільнення Ракки в Сирії від окупації ІД», — йдеться в тексті повідомлення.
У коаліції наголосили, що втрата Мосула і Ракки «Ісламською державою» є поворотною точкою у боротьбі з терористами.
Раніше сирійські курди оголосили про звільнення Ракки від ІД.
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