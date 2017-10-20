Коаліція США підтвердила повне звільнення Ракки в Сирії від ІД

Очолювана США коаліція по боротьбі з бойовиками терористичної організації «Ісламська держава» у своєму твіттері підтвердила звільнення сирійської Ракки від бойовиків.

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«Коаліція вітає наших партнерів з «Сирійських демократичних сил» у зв'язку з оголошенням про звільнення Ракки в Сирії від окупації ІД», — йдеться в тексті повідомлення.

У коаліції наголосили, що втрата Мосула і Ракки «Ісламською державою» є поворотною точкою у боротьбі з терористами.

Раніше сирійські курди оголосили про звільнення Ракки від ІД.