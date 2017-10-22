Трамп вимагає від мін'юсту і ФБР надати дані про замовників компромату на нього

Президент США Дональд Трамп зажадав від міністерства юстиції і ФБР надати дані про передбачуваних замовників матеріалу, в якому нібито міститься компромат на нього. Про це він написав у своєму твіттері.

«Департамент юстиції і/або ФБР повинні негайно оприлюднити інформацію про тих, хто заплатив за це», — написав Трамп.

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Спецслужби США на початку 2017 року випустили доповідь, в якій затвердили, що Росія втручалася в президентські вибори в США в 2016 році. За їх даними, Москва здійснювала втручання з метою допомогти Трампу здобути перемогу.

Раніше Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді.