Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство Кеннеді
23:34, 21 жовтня 2017Світ
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Закон про публікацію цих матеріалів був підписаний президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 році.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері пообіцяв розсекретити документи, що стосуються вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді.
«У разі надання подальшої інформації, я, як президент, розсекречу пов'язані з і вбивством Джона Кеннеді документи, які довго були заблоковані», — написав він.
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Закон про публікацію цих матеріалів був підписаний президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 році.
Раніше повідомлялося, що Трамп має намір заблокувати оприлюднення документів про вбивство Кеннеді.
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