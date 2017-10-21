Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері пообіцяв розсекретити документи, що стосуються вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді.

«У разі надання подальшої інформації, я, як президент, розсекречу пов'язані з і вбивством Джона Кеннеді документи, які довго були заблоковані», — написав він.

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Закон про публікацію цих матеріалів був підписаний президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 році.

Раніше повідомлялося, що Трамп має намір заблокувати оприлюднення документів про вбивство Кеннеді.