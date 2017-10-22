Британець зробив дівчині пропозицію, злякавшись, що їх літак падає

Адвокат з Лондона Кріс Джинс зважився зробити своїй дівчині пропозицію, коли їх літак почав різко втрачати висоту і випали кисневі маски. Про це повідомляє Daily Mirror.

Чоловік летів зі своєю дівчиною Кейсі з Австралії на Балі. Він збирався зробити пропозицію на острові, проте змінив рішення, коли зрозумів, що вони можуть не долетіти.

У результаті, поки інші пасажири кричали від жаху, а екіпаж "бігав по салону", вимагаючи пристебнути ремені, Кріс запропонував Кейсі вийти за нього заміж.

"На щастя, вона погодилася. Ми підтвердили наше рішення ще раз, вже на землі", - радіє хлопець.

В результаті лайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Перт в Австралії. У AirAsia інцидент пояснили технічними неполадками.

Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі пара лелек вивела з ладу винищувач п'ятого покоління. При зіткненні могло постраждати стелс-покриття, завдяки якому F-35I мало помітний для радарів.