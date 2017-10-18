В Ізраїлі пара лелек вивела з ладу винищувач п'ятого покоління

Винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35I зіткнувся під час тренувального польоту з двома лелеками. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що літак зумів нормального приземлитися і не отримав пошкоджень, але тим не менш, як передбачено інструкцією, був переданий технічним фахівцям для проведення обслуговування, передає РБК.

Читайте такожРосійський військовий літак пролетів над Білим домом (відео)

За словами представника армії, літак (один з семи наявних у Ізраїлю F-35I) повинен повернутися до ладу в найближчі дні. У той же час ізраїльський телеканал Kan 11 повідомив, що повернення винищувача в дію може затриматися, адже при зіткненні могло постраждати стелс-покриття, завдяки якому F-35I мало помітний для радарів.

Кожен з придбаних Ізраїлем F-35I, за даними Kan 11, обійшовся у $110 млн. Загальна сума угоди, в рамках якої планується придбати 50 таких літаків, оцінюється в $7 млрд.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Іспанії після святкового параду розбився винищувач, пілот загинув.