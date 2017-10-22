У Британії лист з "Титаніка" продали за рекордну суму (фото)

У Великобританії лист пасажира, який загинув під час катастрофи британського пароплава «Титанік», продали з аукціону за рекордні £126 тис. ($166 тис.). Про це повідомляє ВВС.

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Ім'я покупця не розкривається. За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, ним став чоловік з Великобританії, який «збирає знакові історичні цінності». Олдрідж зазначив, що цей лист є одним із найбільш знакових та важливих предметів з «Титаніка». Автором листа, написаного 13 квітня 1912 року (за день до затоплення судна) був пасажир першого класу, американський бізнесмен Оскар Хольверсон.

Він і його дружина Мері поверталися з Саутгемптона до Нью-Йорка. Хольверсон загинув в аварії, його дружині вдалося вижити. Пізніше його тіло було виявлено у водах Атлантики і доставлено до США.

Сам лист лежав у складеному вигляді в записній книжці бізнесмена. Рукопис доставили його матері, яка зберігала лист як сімейну реліквію. У своєму листі Хольверсон описує ситуацію на пароплаві, розповідаючи, що «судно гігантське за розмірами і виглядає як розкішний готель».

У квітні 2014 року лист з «Титаніка» було продано на аукціоні за £119 тис. ($157 тис.), воно було написано однієї з пасажирок за кілька годин до аварії.

Нагадаємо, «Титанік» спустили на воду 31 травня 1911 року. Тоді він був найбільшим світовим судном. Під час першого рейсу 14 квітня 1912 судно зіткнулося з айсбергом в Атлантичному океані та затонуло через 2 години 40 хвилин. Близько 1,5 тис. осіб загинули, ще 711 людей змогли врятуватися.