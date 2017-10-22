У британському місті озброєний чоловік захопив заручників у торговому центрі

19:33, 22 жовтня 2017
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За словами очевидця, чоловік курив у будинку, коли йому зробили зауваження, в результаті він дістав рушницю.

Ілюстрація REUTERS

У британському місті Нанітон, графство Уорікшир, чоловік з рушницею захопив заручників у розважальному центрі. Про це повідомляє газета Mirror з посиланням на очевидців.

Місцева поліція поки не розголошує подробиць, але закликає мешканців уникати місця події.

"Співробітники в даний момент намагаються розв'язати ситуацію в районі Бермуда-Парк в Нанітоні", - йдеться в заяві поліції в Twitter.

Як повідомляє видання Daily Mail, злочинець перебуває на території боулінг-клубу. Один з очевидців заявив, що чоловік курив у будинку, коли йому зробили зауваження, в результаті він дістав рушницю. За словами іншого очевидця, чоловік утримує в заручниках двох осіб.

Поряд з розважальним центром чергують машини швидкої допомоги, над містом кружляє вертоліт. На місце події прибули близько 30 поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США невідомий обстріляв баскетбольний майданчик. У момент стрілянини на баскетбольному майданчику перебувало близько 30 осіб.

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Теги: #у Британії захопили заручників