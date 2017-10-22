У британському місті озброєний чоловік захопив заручників у торговому центрі
За словами очевидця, чоловік курив у будинку, коли йому зробили зауваження, в результаті він дістав рушницю.
У британському місті Нанітон, графство Уорікшир, чоловік з рушницею захопив заручників у розважальному центрі. Про це повідомляє газета Mirror з посиланням на очевидців.
Місцева поліція поки не розголошує подробиць, але закликає мешканців уникати місця події.
"Співробітники в даний момент намагаються розв'язати ситуацію в районі Бермуда-Парк в Нанітоні", - йдеться в заяві поліції в Twitter.
Як повідомляє видання Daily Mail, злочинець перебуває на території боулінг-клубу. Один з очевидців заявив, що чоловік курив у будинку, коли йому зробили зауваження, в результаті він дістав рушницю. За словами іншого очевидця, чоловік утримує в заручниках двох осіб.
#Nuneaton bowling alley: Latest updates from Bermuda Park as gunman holds hostageshttps://t.co/9J2SCfapq5pic.twitter.com/8fbx07SOS7— Daily Express (@Daily_Express) October 22, 2017
Поряд з розважальним центром чергують машини швидкої допомоги, над містом кружляє вертоліт. На місце події прибули близько 30 поліцейських.
don't go to bermuda park pic.twitter.com/X5Q7HcYDeb— cal (@callumjwood98) October 22, 2017
Як повідомляв УНІАН, раніше в США невідомий обстріляв баскетбольний майданчик. У момент стрілянини на баскетбольному майданчику перебувало близько 30 осіб.