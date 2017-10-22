У США невідомий обстріляв баскетбольний майданчик, є поранені

В американському штаті Пенсільванія в місті Честер невідомий відкрив стрілянину по баскетбольному майданчику.

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Як повідомляє NBCphiladelphia, чотири людини отримали поранення.

За даними поліції, стрілок вів вогонь з висоти, перебуваючи на значній відстані від цілі.

На місці вогневої позиції зловмисника виявили штурмову гвинтівку AR і патрони до пістолета. Повідомляється, що в момент стрілянини на майданчику перебувало близько 30 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Стівен Паддок розстріляв натовп на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі. Були вбиті 59 осіб, поранення отримали 515. На фестивалі були присутні близько 20 тисяч глядачів. Паддок вів вогонь з 32-го поверху готелю Mandalay Bay. На момент прибуття бійців спецназу Паддок вистрілив собі в голову. Як з'ясувалося, свій арсенал зброї вбивця збирав протягом 20 років.