Сирійська опозиція відбила у ІДІЛ найбільше нафтове родовище в країні

Сирійські демократичні сили (СДС) за підтримки США захопили нафтове родовище Аль-Омар в провінції Дейр-ез-Зор. Раніше родовище контролювалося терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Агентство Associated Press називає це родовище найбільшим на території Сирії, передає Радіо Свобода.

Про захоплення Аль-Омара повідомило командування міжнародної коаліції на чолі з США. Промисловий район Аль-Омар був захоплений джихадистами в 2014 році, коли під їхнім контролем опинилися й інші великі території в Сирії і Іраку. Родовище у провінції Дейр-ез-Зор стало основним джерелом доходу "Ісламської держави".

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Сирійський центр з моніторингу порушень прав людини повідомив, що проурядові сили відступили і знаходяться приблизно в трьох кілометрах від Аль-Омара.