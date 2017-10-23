Британія закликала ООН скасувати термін "вагітна жінка" заради трансгендерів

Уряд Великобританії звернулося в ООН із проханням замінити термін «вагітна жінка» на «вагітна людина» заради дотримання прав трансгендерів. Про це з посиланням на джерело в МЗС країни пише видання The Times.

Зміни повинні бути внесені до підписаний Великобританією в 1976 році Міжнародний пакт про громадянські та політичні права ООН, вважають в Лондоні.

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У документі говориться, що «вагітна жінка» повинна перебувати під особливим захистом, її не можна піддати смертній карі. Великобританія виступає проти такого терміна, оскільки він «виключає трансгендерів, які теж можуть бути вагітними».

Як повідомляв УНІАН, у США трансгендер народив здорову дитину.