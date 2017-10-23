На Філіппінах до Хелловіну пройшов чотириногий модний показ (відео)
12:25, 23 жовтня 2017Світ
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Фешн-шоу організувало філіппінське товариство захисту тварин, щоб привернути увагу до проблем бездомних тварин.
Чотирилапий модний показ в Хелловіну відбувся у філіппінській столиці
Чотирилапий модний показ до Хелловіну відбувся у філіппінській столиці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Першими до свята там приготувалися коти, собаки і навіть морські свинки. Близько семи десятків домашніх улюбленців, одягнені в химерні костюми, взяли участь у конкурсі на кращий образ.
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Фешн-шоу організувало філіппінське товариство захисту тварин. Мета заходу - привернути увагу до проблем бездомних тварин.
Раніше в Києві пройшов Всеукраїнський марш за права тварин.
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