На Філіппінах до Хелловіну пройшов чотириногий модний показ (відео)

Чотирилапий модний показ до Хелловіну відбувся у філіппінській столиці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Першими до свята там приготувалися коти, собаки і навіть морські свинки. Близько семи десятків домашніх улюбленців, одягнені в химерні костюми, взяли участь у конкурсі на кращий образ.

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Фешн-шоу організувало філіппінське товариство захисту тварин. Мета заходу - привернути увагу до проблем бездомних тварин.

Раніше в Києві пройшов Всеукраїнський марш за права тварин.