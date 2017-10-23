У командуванні армії Індії констатували відсталість військових технологій Росії

Російський холдинг «Сухой» і індійська Hindustan Aeronautics працюють над створенням винищувача п'ятого покоління з 2007 року. Однак в Індії допускають, що доцільно вийти з програми через відсталість російських технологій і нездатність конкурувати з американським F-35, повідомляє Defense News.

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У доповіді командування ВПС Індії йдеться, що літак, який створюється на базі російського винищувача п'ятого покоління Су-57, не володіє достатнім рівнем скритності. Крім того, він не припускає модульної концепції двигуна, що призводить до подорожчання технічного обслуговування винищувача, вважають військові.

На підставі цього вони запропонували владі своєї країни вийти зі спільної російсько-індійської програми FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Зазначимо, бюджет програми оцінюється в десять мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році американський концерн Boeing показав зображення перспективного винищувача шостого покоління. Його попередня розробка ведеться для ВПС США.