Boeing представив проект винищувача шостого покоління

За попередньою оцінкою, винищувачі можуть надійти на озброєння в 2030-х роках, передає N+1.

Ймовірно винищувач зможе виконувати крейсерські польоти на надзвуковий швидкості і долати системи протиповітряної оборони противника. Імовірно, винищувач буде опціонально пілотованим, тобто його можна буде використовувати в якості безпілотного літального апарата або в ролі звичайного літака під управлінням пілота.

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Як очікується, список вимог до нового «сімейства систем» військові сформують після того, як проаналізують сучасні збройові розробки і те, як вони позначаться на способах ведення бойових дій у майбутньому. У січні майбутнього року ВПС США почнуть приймати на розгляд концепції нового бойового літака, сформовані американськими авіабудівними компаніями.

У проекті розробки нового бойового літака крім Boeing мають намір взяти компанії Northrop Grumman і Lockheed Martin. Norhtrop Grumman представила своє бачення перспективного бойового літака в грудні минулого року.

Компанія Lockheed Martin представила можливий зовнішній вигляд своєї версії винищувача шостого покоління ще в 2012 році.