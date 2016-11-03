Boeing представив проект винищувача шостого покоління
Американський авіабудівний концерн Boeing показав зображення перспективного винищувача шостого покоління, попередня розробка якого ведеться для ВПС США.
За попередньою оцінкою, винищувачі можуть надійти на озброєння в 2030-х роках, передає N+1.
Ймовірно винищувач зможе виконувати крейсерські польоти на надзвуковий швидкості і долати системи протиповітряної оборони противника. Імовірно, винищувач буде опціонально пілотованим, тобто його можна буде використовувати в якості безпілотного літального апарата або в ролі звичайного літака під управлінням пілота.
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Як очікується, список вимог до нового «сімейства систем» військові сформують після того, як проаналізують сучасні збройові розробки і те, як вони позначаться на способах ведення бойових дій у майбутньому. У січні майбутнього року ВПС США почнуть приймати на розгляд концепції нового бойового літака, сформовані американськими авіабудівними компаніями.
У проекті розробки нового бойового літака крім Boeing мають намір взяти компанії Northrop Grumman і Lockheed Martin. Norhtrop Grumman представила своє бачення перспективного бойового літака в грудні минулого року.
Компанія Lockheed Martin представила можливий зовнішній вигляд своєї версії винищувача шостого покоління ще в 2012 році.