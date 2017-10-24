Королева Британії заробила на кінних перегонах понад 7 мільйонів євро

Коні королеви Британії Єлизавети ІІ виграли понад 7 мільйонів фунтів стерлінгів, що близько 7,5 млн євро, за останні 30 років перегонів. Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що минулий рік приніс королеві одразу 557,6 тисяч фунтів і став рекордним у плані дохідності від перегонів. Наразі на рахунку коней королеви 451 перемога, які були здобуті в 15,9% змагань.

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Найуспішнішим із коней королеви є Мерлін, який переміг у трьох із восьми перегонів та приніс Єлизаветі ІІ майже 22 тисячі фунтів.

Видання повідомляє, що більша частина виграшів іде тренерам коней.

Як повідомляв УНІАН раніше, британська королева Єлизавета II не збирається складати свої повноваження на користь принца Чарльза, оскільки обов'язок перед нацією для неї стоїть на першому місці. ЗМІ розвінчали чутки про те, що королева, якій у квітні виповнився 91 рік, планує відійти від справ і передати правління своєму старшому синові принцові Чарльзу.