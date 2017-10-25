США про російське вето в ООН: Москва хоче стояти на стороні диктаторів і терористів

Постпред США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що російське вето на резолюцію про розслідування хімічних атак в Сирії «в черговий раз показало, що Москва хоче стояти на стороні «диктаторів і терористів, які застосовують цю зброю», передає Голос Америки.

«Відкинувши продовження роботи Об'єднаного слідчого механізму незалежного і чисто технічного органу, – Росія чітко дала зрозуміти, що її не хвилює припинення застосування хімічної зброї в світі», – сказала Хейлі.

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Прес-секретар Держдепартаменту Хізер Нойэрт висловила занепокоєність результатами голосування, зумовленими російським вето. «Рада Безпеки ООН проголосувала за участю Росії, щоб не продовжити цей мандат», – сказала вона. «Між тим, продовжувала Нойерт, «ми бачимо, що важливо визначити, хто несе відповідальність за ці атаки, через які в Сирії загинуло так багато ні в чому не винних людей».

В результаті атаки в Хан-Шейхуні загинули не менше 87 осіб. Атака викликала обурення світової спільноти та спровокувала військову відповідь з боку США, які завдали авіаударів по сирійській авіабазі, звідки здійснювалася хіматака.

Минулого місяця експерти ООН заявили, що у них є докази того, що атака була проведена сирійськими повітряними силами. Росія ці звинувачення відкидає і наполягає, що причиною химатаки, швидше за все, став вибух бомби на землі.