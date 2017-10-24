Росія ветувала у Радбезі ООН продовження у Сирії місії із дослідження хімічної зброї

Росія у Раді Безпеки ООН ветувала рішення щодо продовження мандату місії, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії, пише Reuters.

Зазначається, що мандати місії закінчуються в середині листопада цього року. Зокрема, представники місії (JIM) мають повідомити до 26 жовтня про те, хто був відповідальним за напад 4 квітня на місто Хан Шейхун, внаслідок якого загинули десятки людей.

При цьому посол РФ Василь Небензя попросив відкласти голосування, хоч і безуспішно.

Повідомляється, що Китай утримався від голосування.

Одинадцять країн підтримали текст документу щодо продовження місії у Сирії.

Як повідомляв УНІАН раніше, госпіталь в сирійському місті Ракка обстріляли фосфорними снарядами. Про це повідомляє сирійське проурядова агентство SANA з посиланням на заступника голови місцевого відділення "Червоного півмісяця" Діну аль-Асаад.

Агентство повідомляє, що ймовірно авіаудар був нанесений ВПС міжнародної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами. "Госпіталь піддався бомбардуванню більш ніж 20 снарядами, метою яких стали електрогенератори, машини швидкої допомоги та відділення всередині госпіталю", - заявила вона.