Клінтон і демократи фінансували складання досьє щодо зв'язків Трампа з РФ - WP

За інформацією американської газети The Washington Post, виборчий штаб колишнього кандидата в президенти США Хілларі Клінтон та Національний комітет Демократичної партії (DNC) фінансували складання компрометуючого досьє на суперника Клінтон на виборах Дональда Трампа, як передає DW.

У квітні 2016 року юрист Марк Еліас за дорученням кампанії Клінтон і DNC уклав контракт з вашингтонської фірмою Fusion GPS з розслідування зв'язків Трампа з Росією, пише видання у вівторок, 24 жовтня, посилаючись на неназвані обізнані джерела.

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Фінансування цього досьє тривало аж до виборів на початку листопада 2016 року, стверджує газета, не вказуючи точний розмір виплат. За даними WP, раніше, на етапі праймеріз, Fusion GPS збирала дані про Трампа за дорученням Республіканської партії.

35-сторінкове досьє, яке було підготовлено колишнім співробітником британської спецслужби MI6 Крістофером Стілом, які раніше працювали в Росії, стало центральним пунктом розслідування російського втручання в американські вибори в Конгресі США. У ньому міститься компрометуюча Трампа інформація особистого, політичного та фінансового характеру, частково нічим не підтверджена. Сам президент США назвав досьє "фальшивкою".

Американські спецслужби підозрюють, що Кремль втрутився у виборчу кампанію в США, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах. Спеціальний прокурор і кілька комітетів Конгресу займаються розслідуванням того, чи не вступали члени виборчого штабу Трампа в змову з представниками Кремля.