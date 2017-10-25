Жириновський вимагає "посадити" Собчак на п'ять років за слова про приналежність Криму Україні

Голова ЛДПР Володимир Жириновський вимагає «посадити» російську телеведучу Ксенію Собчак, яка заявила про бажання балотуватися на пост президента РФ, на п'ять років за слова про приналежність Криму Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні у Держдумі РФ.

«Як можна, що в Росії практично на напівофіційному рівні з'являється пані, яка бажає брати участь у виборах президента, яка заявляє, що Крим український. Це злочин», - сказав Жириновський.

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За його словами, висловлювання Собчак може бути підставою для порушення проти неї кримінальної справи.

«Ми ж у Кримінальному кодексі запровадили статтю, що генеральний прокурор повинен порушувати кримінальну справу, Слідчий комітет - відкрити справу і передати до суду і посадити її років на п'ять», - зазначив Жириновський.

Він назвав слова Собчак «нісенітницею» і «дикістю», а також поскаржився, що їй ніхто не може закрити рот.

При цьому Жириновський вказав, що Собчак поки що не є кандидатом у президенти РФ, і пообіцяв надіслати скаргу до Центрвиборчкому РФ.

«До ЦВК ми направимо звернення. Вона не має права вести виборчу кампанію. Вибори оголосять у середині грудня: коли всіх зареєструють, тоді ведіть пропаганду і агітацію»,- додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.

24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український.

«Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цю обіцянку не виконали», - сказала Собчак.

Вона підкреслила, що «це велика проблема», і ця тема активно обговорюватиметься в ході її президентської виборчої кампанії, щоб «шукати якісь виходи».

При цьому Собчак акцентувала на тому, що Україна - найважливіший партнер Росії, і домогтися поліпшення відносин - «найголовніше завдання».

«Для Росії й України потрібно відновити нашу дружбу за будь-яку ціну», - впевнена вона.