Прем'єр Іспанії запевняє, що уряд прагне запобігти економічній кризі в Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой запевнив, що одним із пріоритетів уряду країни при запровадженні прямого управління Каталонією є відновлення "нормального стану та законності" у регіоні. Про це він заявив у середу, 25 жовтня, виступаючи в парламенті Іспанії, повідомляє DW.

Ще однією метою уряду, стверджує Рахой, є обмеження подальших економічних збитків для самої Каталонії. Після референдуму про незалежність 1 жовтня понад тисячу фірм змінили юридичну адресу, перенісши реєстрацію із Каталонії та намагаючись убезпечити себе від можливих потрясінь.

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За словами Рахоя, застосування 155 статті конституції Іспанії, яка дозволяє уряду запроваджувати пряме управління автономним регіоном, є "єдино можливою" відповіддю на дії каталонської влади. Він закинув лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону, що той не готовий до діалогу, а хоче обговорювати лише умови та часові рамки здобуття незалежності.

Уряд Іспанії минулої суботи вирішив запровадити пряме управління Каталонією, розпустити уряд та парламент регіону та провести нові вибори. Однак застосування урядом 155 статті конституції країни вимагає ще схвалення верхньою палатою парламенту - Сенатом, яке очікується в п'ятницю, 27 жовтня. У Сенаті Іспанії в п'ятницю з аргументацією своєї позиції має виступити і глава Каталонії Карлес Пучдемон.

Каталонський парламент, своєю чергою, збереться на екстрене засідання 26 жовтня. Раніше Карлес Пучдемон заявив, що регіон в односторонньому порядку проголосить незалежність в разі, якщо центральна влада Іспанії призупинить автономію Каталонії.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії провели референдум, на якому, за офіційними даними місцевої влади, близько 90 відсотків тих, хто проголосував, підтримали незалежність регіону від Іспанії.