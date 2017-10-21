ЗМІ дізналися дату проголошення незалежності Каталонії

Глава Каталонії Карлес Пучдемон має намір проголосити незалежність регіону 23 жовтня. Про це з посиланням на джерело повідомляє газета El Confidencial.

При цьому наголошується, що поки невідомо, яким саме чином буде оголошено про це рішення. Можливо, припускає газета, буде скликано засідання парламенту Каталонії для «аналізу поточної політичної ситуації».

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Таким чином, якщо Каталонія оголосить про незалежність 23 жовтня, то вона випередить сенат Іспанії, який 27 жовтня буде розглядати рішення про призупинення автономії регіону. Видання зазначає, що в такому випадку результати голосування в іспанському сенаті не будуть грати ніякої ролі, так як Каталонія стане «незалежною державою».

Раніше влада Іспанії ухвалила рішення про відставку каталонського уряду.