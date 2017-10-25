Ірак розпочав фінальний наступ на останній західний оплот ІДІЛ в країні

Армія Іраку в середу, 25 жовтня, оголосила про початок наступальної операції на заході країни, де ще залишаються райони, підконтрольні бойовикам "Ісламської держави" (ІД), як пише DW.

У поширеній спільним командуванням операціями заяві, зокрема, цитуються листівки, які іракська армія скидає в районі міст Ель-Кайм і Рава поблизу кордону країни з Сирією. "Ваші війська йдуть вас звільняти, - сказано у листівках, повідомляє інформагенція Reuters. - З нами Бог у цьому останньому наступі на ІД".

Читайте такожІрак заявив про встановлення контролю над усіма нафтовими родовищами Кіркука

Листівки також містять заклик до місцевих жителів переконати своїх дітей та рідних, які взяли в руки зброю проти держави, скласти її.

Райони навколо міст Ель-Кайм та Рава - останні шматки території Іраку, які перебувають під контролем ІД. Ісламісти все ще утримують владу на суміжних територіях з сирійського боку кордону - в провінції Дейр-ез-Зор.

Нагадаємо, ІД втратила вже два головних бастіони як в Іраку, так і в Сирії. У липні іракська армія повністю звільнила Мосул, а минулого тижня "Демократичні сили Сирії" - Ракку. На початку жовтня армія Іраку за підтримки американських військових звільнила також місто Хавінджа на півночі країни.