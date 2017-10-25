Росія створює морську бригаду для охорони Керченської протоки

Російська гвардія має намір розгорнути морську бригаду для охорони Керченської протоки. Про це повідомив директор Росгвардії Віктор Золотов, передає "ТАСС".

"Для вирішення поставлених перед Росгвардією завдань щодо забезпечення безпеки мостового переходу через Керченську протоку у новостворюваному Південному окрузі військ належить сформувати нове з'єднання - морську бригаду", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати міст через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив 19 березня 2014 року, відразу після анексії Криму. Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення підприємства «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга генпідрядником будівництва мосту-переходу в Крим. Влада Росії планує побудувати цей перехід до грудня 2018 року.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будівництво моста здійснюється в порушення міжнародного права, оскільки Україна, як прибережна держава по відношенню до півострову, не давала згоди на це. Також там висловили протест у зв'язку з введенням РФ в односторонньому порядку обмеження на морське судноплавство через Керченську протоку протягом серпня і вересня 2017 року.