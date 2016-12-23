"Я придумав цей міст": Путін побачив у керченській недобудові спробу налагодити зв'язок між Москвою і Києвом

Впевненість у цьому висловив президент РФ Володимир Путін на великій прес-конференції, передає ТАСС.

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"До речі кажучи, він буде відбиватися і на економіці, без всяких сумнівів, а не тільки на туристичних потоках", - сказав Путін. "Я сподіваюся і впевнений, що рано чи пізно станеться у нас і нормалізація відносин з Україною. Це буде дуже корисно і для розвитку російсько-українських і комерційних, і гуманітарних зв'язків на майбутнє", - додав президент РФ.

Відповідаючи на питання кримського журналіста про те, як краще називати цей міст, Путін зазначив, що за ним вже закріпилася назва "Керченський". "Це ж не я придумав. Я придумав його будувати, але ви придумали як його назвати", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що будівництво залізничних підходів до Керченського мосту з боку окупованого Криму досі не почалося, тому що у федеральної цільової програми (ФЦП) розвитку анексованого Криму і Севастополя до 2020 року не вказано держзамовник на цей вид робіт. На початку червня будівництво Керченського мосту в окупований Крим припинили фінансувати, останній раз гроші російському підряднику, компанії "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, перераховували в грудні минулого року.

Також зазначалося, що "Стройгазмонтаж" російського мільярдера Аркадія Ротенберга не може будувати міст через Керченську протоку запланованими темпами і інвестувати в закупівлю дорогого будівельного обладнання через затримку оплати виконаних робіт.