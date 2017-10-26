Росія побудує на Курилах військово-морську базу

Найближчим часом розпочнуться роботи по створенню бази ВМФ РФ на Курилах, яка зможе приймати будь-які кораблі, у тому числі першого рангу. Про це повідомив "РИА Новости" сенатор Франц Клінцевич.

За його словами, роботи по створенню бази повинні початися найближчим часом. "Все йде чітко за планом, без авральних ривків", — зазначив сенатор.

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На Курилах відновлять аеродромну мережу, заявив Клінцевич, додавши, що ці роботи також пов'язані з створенням бази ВМФ.

Раніше повідомлялося, що Росія створює морську бригаду для охорони Керченської протоки.