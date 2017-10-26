Внаслідок вибуху на заводі феєрверків в Індонезії загинули 47 людей

В результаті вибуху і пожежі на заводі з виготовлення феєрверків на західній околиці столиці Індонезії загинули щонайменше 47 людей, ще 46 осіб отримали поранення.

Допускається, що кількість загиблих може зрости, повідомляє Reuters.

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За словами очевидців, на території підприємства сталося два вибухи, перший близько 10 години ранку за місцевим часом, другий - приблизно через три години.

Також ЗМІ відзначають, що підприємство працювало лише два місяці. За даними поліції, у момент події на заводі перебували 103 працівника. 10 осіб вважаються зниклими без вісти.

Нагадаємо, у вересні на заводі з виробництва феєрверків в індійському штаті Джаркханд спалахнула пожежа. Вісім людей загинули, 25 отримали поранення.