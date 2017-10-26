У Нідерландах дозволили не розсекречувати всі документи щодо катастрофи МН17

У Нідерландах міністерство безпеки та юстиції має право не розсекречувати всі дані звітів із міністерських зустрічей щодо розслідування катастрофи малайзійського Боїнга рейсу МН-17, повідомляє RTL Nieuws.

Зокрема йдеться про 255 документів, деякі з них вже були оприлюднені. Втім левова частка все ж залишилась засекреченою.

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Міністерство має "дотримуватися режиму конфіденційності». Хоча ще у лютому суд постановив, що міністерство повинне зробити звіти публічними, після чого міністерство оскаржило рішення суду.

Як повідомляв УНІАН раніше, експертно-журналістська група Bellingcat вважає нове фото "Бука", що було опубліковане Об'єднаної слідчою групою (JIT) у четвер, 19 жовтня, доказом того, що Boeing, що виконував рейс MH17, збив російський зенітний ракетний комплекс.

За оцінкою групи розслідувачів, відмінні риси зображеного на знімку ЗРК "повністю збігаються з тими, що видно на правому борту "Бука 332" в Росії майже за чотири тижні" до катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" на Сході України. "Після сьогоднішнього дня, коли був опублікований дев'ятий доказ присутності на Сході України установки, що належала Збройним силам Російської Федерації, жодних сумнівів в цьому бути не може", - йдеться в повідомленні Bellingcat.