Bellingcat: не може бути сумнівів, що MH17 збив російський "Бук"

Експертно-журналістська група Bellingcat вважає нове фото "Бука", що було опубліковане Об'єднаної слідчою групою (JIT) у четвер, 19 жовтня, доказом того, що Boeing, що виконував рейс MH17, збив російський зенітний ракетний комплекс. Про це повідомляє DW.

За оцінкою групи розслідувачів, відмінні риси зображеного на знімку ЗРК "повністю збігаються з тими, що видно на правому борту "Бука 332" в Росії майже за чотири тижні" до катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" на Сході України.

"Після сьогоднішнього дня, коли був опублікований дев'ятий доказ присутності на Сході України установки, що належала Збройним силам Російської Федерації, жодних сумнівів в цьому бути не може", - йдеться в повідомленні Bellingcat.

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В JIT поки не оприлюднювали висновків щодо опублікованої фотографії. За інформацією слідчих, фотографія була, ймовірно, зроблена в місті Макіївка 17 липня 2014 року, в день трагедії. "JIT підозрює, що це саме той" Бук ", з якого був збитий рейс МН17", - наголошується в повідомленні. JIT звернулася до громадськості з проханням повідомити деталі про обставини цього знімка тих, кому що-небудь про це відомо.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій йшлося про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно,був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".