Twitter заборонив рекламу двом російським пропагандистським телеканалам

Сервіс мікроблогів Twitter заборонив акаунтам російських телеканалів Russia Today (RT) і Sputnik розміщувати будь-які рекламні пости. Відповідне оголошення було опубліковане ввечері 26 жовтня, передає Медуза.

У Twitter пояснили, що рішення було прийнято на основі висновків американського розвідувального співтовариства про те, що обидва російських агентства намагалися впливати на американські президентські вибори в 2016 році.

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"Це рішення було непростим, але ми зробили такий крок, щоб і далі підтримувати чесність у наданні послуг користувачам Twitter", - відзначили в компанії.

Крім цього Twitter відправить на благодійні цілі 1,9 мільйона доларів доходів, отриманих від продажу реклами RT і Sputnik з 2011 року. Кошти будуть спрямовані на незалежні дослідження про використання Twitter під час виборів.

Нагадаємо, раніше керівництво мережі мікроблогів Twitter повідомило про введення нових правил розміщення всіх рекламних оголошень, включаючи політичну рекламу.

Наприкінці вересня компанія Twitter повідомила, що заблокувала 201 обліковий запис в мережі мікроблогів у зв'язку з розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори в США. Зокрема, були заблоковані 22 аккаунта, безпосередньо пов'язані з фейковими сторінками, які розміщували політичні рекламні оголошення в соцмережі Facebook.