Twitter посилює порядок розміщення політичної реклами

Керівництво мережі мікроблогів Twitter повідомило про введення нових правил розміщення всіх рекламних оголошень, включаючи політичну рекламу. "У найближчі тижні ми запустимо центр прозорості", - йдеться в заяві компанії, розміщеному у вівторок, 24 жовтня, в її офіційному блозі. Про це повідомляє DW.

На спеціальному сайті всі користувачі зможуть отримати інформацію по всіх рекламних оголошеннях в Twitter, зокрема, про те, хто і як давно їх розмістив, а також по інших оголошеннях в рамках даної рекламної кампанії і цільовою аудиторією. Крім того, політична реклама буде позначатися спеціальним чином.

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Користувачі соцмережі зможуть поскаржитися керівництву Twitter на будь-яке рекламне оголошення, після цього воно буде розглянуте фахівцями і в разі порушень вилучено, повідомила далі компанія. Рекламодавці, що порушують правила розміщення реклами, будуть піддаватись штрафним заходам. Одним із відділів нового центру прозорості буде займатися оголошеннями в рамках передвиборної агітації.

В даний час в нашій галузі немає чітких правил для розміщення політичної реклами, проте керівництво Twitter має намір співпрацювати з компаніями-партнерами, іншими лідерами галузі та політиками з пошуку нового підходу до прозорості рекламних оголошень політичного характеру, йдеться далі в заяві.

Наприкінці вересня компанія Twitter повідомила, що заблокувала 201 обліковий запис в мережі мікроблогів у зв'язку з розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори в США. Зокрема, були заблоковані 22 аккаунта, безпосередньо пов'язаних з фейковими сторінками, які розміщували політичні рекламні оголошення в соцмережі Facebook.