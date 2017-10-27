До 2050 року чисельність населення Африки подвоїться - ЮНІСЕФ

В Африці очікується безпрецедентне зростання народжуваності. Вже до 2030 року на Чорному континенті дітей буде на 170 мільйонів більше, ніж зараз. Такий стрімкий приріст африканського населення має супроводжуватися зміцненням систем освіти і охорони здоров'я.

Про це йдеться в новій доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), передає Центр новин ООН.

Автори доповіді вважають, що стрімкі демографічні перетворення в африканських країнах обіцяють величезні можливості, але й ставлять нові завдання. Так, до 2030 року континенту потрібно додатково 11 мільйонів кваліфікованих працівників у сферах охорони здоров'я та освіти.

Наразі в країнах Африки проживають 1,2 мільярда людей. До 2050 року чисельність населення континенту подвоїться і складе 2,5 мільярда осіб.

До 2030 року в Африці буде жити на 170 мільйонів більше дітей, ніж зараз. Через 13 років загальне число африканських дітей і підлітків у віці до 18 років досягне 750 мільйонів. А до 2055 року їх буде вже мільярд.

Читайте такожУ 2100 році населення Землі перевищить 11 мільярдів осіб

Найбільш швидкими темпами зростає число жителів Нігерії. Вже сьогодні 20 відсотків усіх новонароджених в Африці та 5 відсотків у світовому масштабі становлять нігерійці. До 2050 року в Нігерії буде народжуватися кожна тринадцята дитина в світі.

Експерти ЮНІСЕФ рекомендують виділяти більше коштів на зміцнення сфер охорони здоров'я та освіти в африканських країнах, підвищити увагу до питань захисту прав жінок і дівчаток. За їхніми прогнозами, у найближчі 13 років Африці знадобиться додатково 5,6 млн. медиків і 5,8 млн. вчителів.

«У період до 2030 року необхідно виділяти більше коштів на проекти в сфері охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. Такий підхід повинен стати абсолютним пріоритетом для Африки», - заявила регіональний директор ЮНІСЕФ в Східній і Південній Африці Лейла Паккала. Вона підкреслила, що тільки тоді демографічні зміни принесуть дивіденди, які дозволять визволити з бідності сотні мільйонів африканців.